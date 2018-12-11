Уникальный арочный железнодорожный мост построили в Китае

11 декабря, 04:08
Китайские инженеры установили последние две опоры и достроили уникальный арочный железнодорожный мост.
Он является самым длиннопролетным сооружением в мире. Длина моста в юго-западной провинции Юньнань составляет 1024 метра, а ширина – 25.
Уникальность конструкции в том, что он спроектирован как железнодорожная станция с четырьмя путями, передает агентство Xinhua.
China builds railway arch bridge with world's longest span. It can accommodate parking of four trains at the same time https://t.co/WnSRN3ADNE pic.twitter.com/TkVQkQMWVb— China Xinhua News (@XHNews) 10 декабря 2018 г.
Станцию возможно было построить только на мосту из-за сложного рельефа, поэтому требования к ширине и устойчивости моста были максимальными.
Металлический виадук пролегает через реку Нуцзян на высоте 239 метров. Для его строительства использовали 46 тысяч тонн стали.
23 октября на юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост. Его протяженность составляет 55 километров.
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