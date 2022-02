Уникальный арочный железнодорожный мост построили в Китае

Китайские инженеры установили последние две опоры и достроили уникальный арочный железнодорожный мост.

Он является самым длиннопролетным сооружением в мире. Длина моста в юго-западной провинции Юньнань составляет 1024 метра, а ширина – 25.

Уникальность конструкции в том, что он спроектирован как железнодорожная станция с четырьмя путями, передает агентство Xinhua.

China builds railway arch bridge with world's longest span. It can accommodate parking of four trains at the same time https://t.co/WnSRN3ADNE pic.twitter.com/TkVQkQMWVb