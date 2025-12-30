В Удмуртии мальчик получил ожог из-за взрыва петарды

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

В Удмуртии 10-летний мальчик получил ожог из-за взрыва петарды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Инцидент произошел в городе Можге вечером 29 декабря. По данным ведомства, женщина купила сыну петарды и запретила ими пользоваться без ее присутствия, однако ребенок тайно взял пиротехнику и унес ее на прогулку с друзьями.

Утверждается, что во время игры мальчик попытался поджечь одно из изделий, но оно практически мгновенно взорвалось у него в руке. В результате он получил ожог второй степени. Врачи оказали помощь пострадавшему и отпустили домой.

Ранее в МЧС напомнили, что детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты и фестивальные шары. При запуске пиротехники зрителям нужно находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места запуска до людей и зданий следует определять исходя из инструкции к каждому изделию.