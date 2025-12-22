Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Житель удмуртского Глазова устроил пожар, запустив в квартире фейерверк на 100 залпов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 декабря в квартире пятиэтажного дома на улице Глинки. Соседи услышали громкие хлопки за стеной, после чего почувствовали запах гари.

"Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов", – говорится в сообщении.

Мужчина эвакуировался, к прибытию пожарных в квартире было плотное задымление и горела мебель. Под кроватью находился кот, который не подавал признаков жизни. На свежем воздухе животное удалось реанимировать.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Ранее россиян предупредили, что запуск салютов и петард с балкона жилого дома влечет за собой административную или уголовную ответственность. При возникновении пожара штраф увеличится от 40 до 50 тысяч рублей.

Также если квартира, в которой запускали салют, сдается в аренду, то ответственность будет нести не собственник жилья, а причинитель вреда.