Эксперт Гринин назвал разрешенные места для запуска фейерверка

Россиянам могут грозить крупные штрафы за нарушения правил запуска фейерверков, напомнили в Госдуме. Как безопасно запускать праздничный салют и чем рискуют любители пиротехники, разбиралась Москва 24.

От штрафа до уголовной ответственности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россияне рискуют получить штраф до 50 000 рублей за запуск салютов, если это приведет к порче чужого имущества или причинению вреда здоровью. Об этом первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал РИА Новости.

"Запуск фейерверков и салютов – веселое развлечение, но далеко не безобидное занятие, особенно если оно приводит к повреждению имущества или травмам", – подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что возникновение серьезных последствий могут привести к уголовной ответственности по статье о нарушении правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (218 УК РФ) с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы.

Кошелев также отметил, что даже при отсутствии тяжких последствий нарушителей ждут существенные штрафы: за несоблюдение правил пожарной безопасности (20 КоАП РФ) – от 5 до 15 тысяч рублей, а если использование пиротехники привело к пожару, повреждению имущества или легкому или среднему вреду здоровью – до 50 тысяч.





Владимир Кошелев первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Государственная жилищная инспекция во многих регионах рекомендует жителям воздержаться от запуска салютов и фейерверков. Однако, несмотря на это, граждане продолжают готовиться к праздникам, и запрещать это нецелесообразно.

Также депутат напомнил и о петардах. В случае наблюдения их запуска с балкона многоэтажного дома или в людном дворе следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Главное – соблюдать правила

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогоднюю ночь дворы российских городов превращаются в импровизированные площадки для салютов. Но следует помнить, что любой такой запуск – это обращение с источником повышенной опасности, для которого прописаны строгие правила, напомнил Москве 24 юрист Илья Русяев.

"Формально почти все популярные фейерверки относятся к бытовой пиротехнике, доступной гражданам старше 16 лет. Но право купить изделие еще не означает возможность запускать его везде. Двор многоэтажки, балкон, крыша, детская площадка, узкий проезд между машинами – все это прямо относится к запрещенным местам", – рассказал юрист.

Запуск из вышеуказанных точек считается нарушением требований пожарной безопасности, даже если фейерверк отработал без осечек и никого не задел, уточнил юрист.





Илья Русяев юрист За это предусмотрены штрафы по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). За обычный запуск фейерверков в неположенном месте граждан могут оштрафовать от 5 до 15 тысяч рублей, а если на территории действует особый противопожарный режим – от 10 до 20 тысяч.

"Если запускать салют ночью, в силу вступают еще и региональные законы о тишине, нарушение которых является поводом для вызова полиции у соседей. Ситуация резко меняется, как только фейерверк наносит реальный ущерб. Прожженный капот автомобиля, загоревшийся балкон, подпаленная детская коляска во дворе – это повреждение чужого имущества с последующей административной или даже уголовной оценкой", – уточнил Русяев.

В последнем случае если повреждение имущества было признано умышленным, то в силу вступает статья 167 УК, согласно которой можно получить срок до 2 лет лишения свободы. Если пожар или взрыв признан общеопасным, то гражданину грозит до 5 лет тюрьмы. Такое наказание наступит и в том случае, если был зафиксирован особо крупный вред.

"Когда последний возникает не из-за умысла, а по неосторожности, в силу вступает статья 168 УК РФ. Она предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, различные виды работ и ограничение свободы, но верхняя граница – один год", – добавил он.



Еще жестче законодательство относится к случаям, при которых есть пострадавший. За причинение легких повреждений виновному могут назначить крупный штраф по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ), но тяжкий вред и тем более смерть приводят к уголовному делу по статьям причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (109 УК РФ), нарушение требований пожарной безопасности (219 УК РФ).

"В таком случае пострадавший или его родственники могут требовать компенсацию расходов на лечение, утраченного заработка и морального вреда. Если получен тяжкий вред здоровью, наказание может составить в том числе и ограничение свободы до 3 лет. Самые тяжелые последствия наступают при гибели человека: можно получить от 2 до 4 лет ограничения свободы в зависимости от обстоятельств", – пояснил юрист.



Для безопасного запуска фейерверка необходимо четко следовать инструкции, приложенной к пиротехническому изделию, напомнил в разговоре с Москвой 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Принцип простой: фейерверк должен быть установлен устойчиво, чтобы не падал и не отстреливал во что-то еще. Устанавливаем, поджигаем фитиль и отходим на указанное в инструкции расстояние, от некоторых фейерверков надо уходить весьма далеко, на 15–20 метров", – пояснил он.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Самое главное – не запускать пиротехнику где попало. Чаще всего в городах есть список утвержденных мест, специальных площадок для фейерверков. Но в любом случае это должна быть открытая местность без машин, домов или высоких деревьев рядом. У современной пиротехники горючие элементы часто летят далеко, это нужно учитывать, поэтому пространство должно быть с запасом.

Также эксперт напомнил, что пиротехнику нельзя давать детям – в том числе позволять зажигать фитиль под присмотром родителей.

"В противном случае случиться может что угодно: ребенок и присутствующий рядом взрослый споткнулись, кто-то за что-то зацепился, упал или ребенок испугался и ведет себя непредсказуемо", – предупредил Гринин.

В случае непредвиденной ситуации, когда кто-то пострадал, первую помощь стоит оказывать только в случае, когда присутствующий уверен в своих силах и знает, что делать, отметил эксперт. Если пострадавший получил серьезные повреждения, стоит немедленно обратиться в скорую помощь, добавил Гринин.

"Что касается выбора качественной пиротехники, то тут многое зависит от продавца. Самая универсальная рекомендация – не покупать в непроверенных местах. Есть магазины, которые существуют на рынке не первый год, их продукция проверяется. Шансов, что там пиротехника будет качественная, намного больше. Репутация в этом деле действительно важна", – сказал Гринин.

А вот низкая цена фейерверка должна насторожить, он может быть не безопасен, заключил эксперт.

