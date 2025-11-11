В Сети появились объявления о продаже советских елочных игрушек за миллионы рублей

С приближением Нового года на специализированных онлайн-площадках традиционно появились объявления о продаже елочных игрушек времен СССР. При этом продавцы просят за раритет от нескольких сотен рублей до десятка миллионов. Сколько на самом деле стоят коллекционные изделия и как не нарваться на подделку, разбиралась Москва 24.

Настоящий эксклюзив?

Коллекцию елочных игрушек времен СССР выставили на продажу в Сети за 10 миллионов рублей. Автор публикации уверяет: изделия нельзя купить в обычном магазине. При этом на фотографиях показаны знакомые с детства игрушки-домики с запорошенной снегом крышей, разноцветные шары, а также звезда и фигурка Снегурочки.





автор публикации Каждая игрушка имеет свой характер, историю и высочайшее качество материалов, которое не сравнится с современным. Цена – за обладание эксклюзивом и безупречной сохранностью.

Автор публикации отметил, что игрушки на фото предназначены для "искушенных коллекционеров" и "ценителей винтажа".

Елочные игрушки в количестве 12 штук также можно найти за миллион рублей. В основном здесь представлены новогодние шары разных цветов, фигурка и фиолетовая шишка. Автор публикации утверждает, что коллекция была собрана с 1960 по 1980 годы.

Также на платформах встречаются игрушки в единичных экземплярах. Например, изделие в виде часов в бронзовом цвете выставлено на продажу за полтора миллиона рублей.

"Елочная игрушка СССР "Часы", 1956 год. Выпуск данной игрушки начался после выхода фильма "Карнавальная ночь". В хорошем состоянии", – написал продавец.

На продажу выставлена и большая коллекция игрушек в специальных футлярах для хранения – хозяин лота планирует получить за нее 900 тысяч рублей.

"Прoдaeтcя личная кoллекция елочных игрушек нa прищeпке, СССP, в количестве 70 штук. Cocтoяниe oтличное. Без cколов и трещин. Есть в рoдном, люксовoм cocтoянии. Еcть чacтичный пeрeкpac и пoлный пеpeкpaс. Нeбoльшие рeстaвpации. Пoчти у вcех воccтaнoвлена трубочка-нoжка", – написал автор объявления.

По его словам, всем игрушкам около 60–70 лет, поэтому они являются ценной находкой для ценителей антиквариата.

"Никаких миллионов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Потомственный антиквар, коллекционер, искусствовед Екатерина Буркова рассказала Москве 24, что советские елочные игрушки действительно ценны, но далеко не все.

"Необходимо понимать, что историческую и культурную ценность (что непосредственно влияет на стоимость и является предметом коллекционирования) представляют изделия, выпущенные в период с 1936 по 1970 годы", – отметила эксперт.

Она объяснила это тем, что на тот период украшения были стеклянными, выдувались мастерами и вручную расписывались. Все эти изделия представлены в специальном каталоге коллекционных елочных игрушек, где также указаны их цены.





Екатерина Буркова потомственный антиквар, коллекционер, искусствовед При этом стоимость в миллионы рублей на различных платформах по продаже вещей не может соответствовать действительной цене данных игрушек.

Она пояснила, что экземпляры в хорошем состоянии (без сколов и потери лакокрасочного слоя) и выпущенные до 1970-х могут стоить "от трех до семи тысяч рублей за штуку".

"Однако, безусловно, выпускались и редкие наборы, как, например, "Чиполлино". И если игрушка главного героя в хорошей сохранности стоит пять-семь тысяч рублей, то более редкие экземпляры из данной коллекции, например Генерал-мышь, уже достигают и 50 тысяч", – пояснила специалист.

Помимо "Чиполлино", был очень редкий, не поступивший в массовую продажу набор "Дюймовочка". Он тоже был изготовлен вручную, и лоты из этого комплекта, как и он целиком, могут доходить до сотни тысяч рублей.





Екатерина Буркова потомственный антиквар, коллекционер, искусствовед К тому же во времена СССР выпускались елочные игрушки, приуроченные к какому-то знаменательному событию. В 1939 году к Всемирной выставке был выпущен набор игрушек из фигурок различных животных, посвященный этому мероприятию. Если удастся его найти, то его цена может достигать и 500−600 тысяч рублей.

Исходя из этого, о миллионах речи не идет даже при продаже редкой коллекции игрушек, заявила эксперт.

В свою очередь, создатель музея "Фабрика елочных игрушек" Игорь Хмелев подчеркнул, что отличить при покупке контрафакт от оригинального винтажа не так просто. Подделать стеклянную игрушку достаточно сложно, поэтому мошенники активно взялись за продукцию из ваты, предупредил он.





Игорь Хмелев создатель музея "Фабрика елочных игрушек" Ватные игрушки искусственно состаривают и продают как антиквариат по цене от трех до десяти тысяч рублей.

Отличить современную подделку от винтажного украшения практически невозможно, разве что обратить внимание на ниточку для крепления к елке и попытаться понять, насколько она истлела от времени, посоветовал Хмелев.

"Есть еще вариант разворошить вату и посмотреть, что внутри игрушки, но это уже вандализм. К сожалению, других методов, при которых игрушку не нужно портить, нет", – сказал он.

Специалист добавил, что обычно подделывают украшения, которые некогда выпускались массово, так как вещи из специальных каталогов всем известны и находятся на виду.