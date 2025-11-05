Финансовый советник Родин дал советы по экономии на подарках к Новому году

Некоторые товары к Новому году стоит приобрести заранее, посоветовали эксперты. Какие именно и как грамотно распределить финансовую нагрузку перед праздниками, расскажет Москва 24.

Когда покупать подарки?

Финансовый советник Алексей Родин в беседе с Москвой 24 предупредил, что, несмотря на все заверения продавцов о скидках в предновогодний период, зачастую цены, наоборот, повышаются. Все из-за повышенного спроса, который фиксируется в магазинах, объяснил он.

"Поэтому главное правило – без спешки, вдумчиво выбирать товары по соответственной цене и делать покупки заблаговременно", – подчеркнул эксперт.

В то же время есть хорошие шансы сэкономить, если приобретать подарки не в обычных магазинах, а на маркетплейсах, обратил внимание Родин.





Алексей Родин финансовый советник Как показывает практика, многие уже перешли на покупки через маркетплейсы, поскольку они не несут затрат на аренду помещений и экономят на оплате труда сотрудников. Зачастую эти факторы позволяют сделать цены ниже.

Эксперт также рекомендовал сравнивать цены в Сети, что позволит совершить более выгодную покупку. Даже офлайн-точки могут предлагать товары дешевле в своих интернет-магазинах с дополнительными акциями и скидками, сказал он.

"При покупке новых или незнакомых товаров обязательно нужно анализировать ценовую вилку. Нередки случаи, когда одинаковый товар в разных местах может стоить 3 тысячи рублей в одном месте и 10 тысяч – в другом", – добавил Родин.

Дополнительно стоит заранее отложить деньги, которые планируется потратить на развлечения в праздники. Это позволит не использовать основные сбережения и не прибегать к тратам с кредитной карты, заключил Родин.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, рассказал Москве 24, что уже сейчас целесообразно подбирать практичные презенты, которые будут полезны в следующем году. Например, летние товары из недопроданной коллекции, которые сейчас предлагаются с хорошими скидками.

"Следует избегать сиюминутных модных трендов, поскольку первоначальный ажиотаж вокруг новых коллекций всегда сопровождается завышенными ценами. Как показывает опыт, те, кто гонится за модой, никогда не успевают за ней, тогда как разумный покупатель может приобрести качественные вещи в межсезонье по доступным ценам", – добавил эксперт.

Как быть с продуктами?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

При планировании покупок к праздничному столу стоит руководствоваться принципом разумной экономии, отметил Александр Сафонов. В первую очередь заранее стоит приобретать то, что имеет длительный срок хранения.

"Речь идет о продуктах со сроком годности от полугода, таких как консервированный зеленый горошек для оливье, крупы и другие базовые товары. Причем они могут использоваться как для новогоднего стола, так и в последующие месяцы. Как показывает практика, цены на эту категорию товаров имеют устойчивую тенденцию к росту, поэтому их заблаговременная покупка позволяет сэкономить", – отметил экономист.

Что касается скоропортящихся продуктов – свежих овощей, фруктов, колбасных изделий – эксперт рекомендовал проявлять осторожность.

"Хотя существуют проверенные методы сохранения продуктов, например, оборачивание копченой колбасы в ткань со сливочным маслом для поддержания влажности, как практиковали в советское время, в современных условиях такие эксперименты могут привести к порче продуктов и напрасной трате денег", – объяснил он.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Не стоит рассчитывать на существенную экономию в последние дни перед праздниками. Хотя продукты с истекающим сроком годности могут уцениваться в последний момент, основная масса товаров вряд ли будет продаваться со значительными скидками.

Сафонов отметил, что производители и продавцы научились достаточно точно просчитывать необходимый объем товаров к Новому году. В этом случае не возникает их переизбытка, а потому ожидание снижения цен перед самым праздником может оказаться напрасным и неэффективным, заключил специалист.

