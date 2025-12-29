Видео: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"

В Подмосковье задержан мужчина, проникший ночью в магазин ради мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Сигнал "Тревога" поступил сотрудникам Росгвардии из охраняемого магазина, который находится на улице Ленина. В результате было выявлено, что неизвестный проник в закрытый магазин с помощью отжатия входных дверей в зоне погрузки.

Мужчина начал есть мандарины и запивать их спиртными напитками, параллельно собирая в пакет банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Злоумышленник был задержан до того момента, как он успел сбежать с места происшествия.

Выяснилось, что задержанный 39-летний уроженец Наро-Фоминска уже ранее был судим за кражу.

Ранее в Псковской области мужчина украл из магазина 8 банок кофе и скрылся. Ущерб от его действий составил 2,5 тысячи рублей.

В результате злоумышленника задержали. Во время дачи показаний он рассказал, что не хочет "прожигать жизнь, пока спит, потому решил обеспечивать себя стимуляторами за чужой счет". По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже.

