Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 16:29

Происшествия

В Подмосковье задержан мужчина, проникший ночью в магазин ради мандаринов

Видео: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"

В Подмосковье задержан мужчина, проникший ночью в магазин ради мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Сигнал "Тревога" поступил сотрудникам Росгвардии из охраняемого магазина, который находится на улице Ленина. В результате было выявлено, что неизвестный проник в закрытый магазин с помощью отжатия входных дверей в зоне погрузки.

Мужчина начал есть мандарины и запивать их спиртными напитками, параллельно собирая в пакет банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Злоумышленник был задержан до того момента, как он успел сбежать с места происшествия.

Выяснилось, что задержанный 39-летний уроженец Наро-Фоминска уже ранее был судим за кражу.

Ранее в Псковской области мужчина украл из магазина 8 банок кофе и скрылся. Ущерб от его действий составил 2,5 тысячи рублей.

В результате злоумышленника задержали. Во время дачи показаний он рассказал, что не хочет "прожигать жизнь, пока спит, потому решил обеспечивать себя стимуляторами за чужой счет". По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика