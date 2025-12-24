Столичные полицейские задержали мужчину за кражу 141 ноутбука

Фото: depositphotos/aksenovko

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в краже 141 ноутбука у коммерческой фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В правоохранительные органы обратился глава фирмы. Он рассказал, что во время инвентаризации была выявлена пропажа 141 гаджета общей стоимостью свыше 30 миллионов рублей.

В результате полицейские ОМВД РФ по Хорошевскому району Москвы установили причастность к инциденту работника компании, который отвечал за складскую логистику. 35-летнего москвича задержали на Ленинградском проспекте, когда он находился на рабочем месте.

По версии правоохранителей, мужчина несколько месяцев оформлял заявки на вывоз ноутбуков со склада в подмосковной Балашихе из офиса организации, а затем на своем автомобиле увозил технику в другое помещение. После этого он продавал похищенное в комиссионные магазины и тратил вырученные средства на свои нужды.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ ("Кража"), объединенные позже в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 16-летний подросток по указанию неизвестного украл 4 телефона в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в Москве. По предварительным данным, неизвестный заказал 2 телефона на общую сумму в 434 тысячи рублей без предварительной оплаты и украл их с ПВЗ. Позже аналогичное преступление произошло в другом столичном ПВЗ, тогда стоимость похищенного составила 150 тысяч рублей.

