В ГП подали жалобу на Киркорова из-за участка на берегу Москвы-реки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов подал жалобу в Генпрокуратуру на певца Филиппа Киркорова из-за участка на побережье Москвы-реки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на судебные материалы.

Согласно новой жалобе, представитель артиста просил суд отказать бизнесмену в иске в том числе потому, что доступ к береговой полосе ограничили также соседи Киркорова. В свою очередь, Рыськов выяснил, что вопреки действующему законодательству в частной собственности там находятся 46 участков.

Бизнесмен просит прокуратуру принять меры по освобождению береговой полосы от этих строений и восстановить природный ландшафт. Кроме того, он собирается идти вплоть до Верховного суда.

Общая кадастровая стоимость береговой полосы оценивается в 689 миллионов рублей.

Изначально сообщалось, что Рыськов подал иск с требованием аннулировать сделку по приобретению земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Речь идет об участке, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров.

По мнению предпринимателя, эти береговые полосы являются национальным достоянием. Из-за этого они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

Однако позже суд отказал предпринимателю в иске к певцу. Сам Киркоров на заседания не приходил.