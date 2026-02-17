Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 17:55

Город

Колесо обозрения "Солнце Москвы" засияет желтым в честь Масленицы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь Масленицы изменит подсветку на желтый цвет в воскресенье, 22 февраля, сообщили в телеграм-канале площадки.

Там пояснили, что желтый цвет выбран не случайно – это символ солнца и тепла. С 12:00 до 15:00 гостей ждут хороводы, народные игры, подарки для детей и взрослых, а также блины от шеф-повара, приготовленные прямо на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в рамках московского фестиваля "Масленица" пройдет более 1,5 тысячи различных мастер-классов. Например, на Городецкой улице все желающие смогут нарисовать праздничные картины, а на Соколово-Мещерской улице дети смогут познакомиться с основами хохломской, жостовской и городецкой росписи.

Также Масленица пройдет и на столичных транспортных объектах. На станциях метро и автовокзалах пассажиров ждут интерактивные зоны и анимационная программа. Масштабное празднование пройдет на Северном и Южном речных вокзалах.

Блины с разными начинками подготовили для москвичей в "Азбуке вкуса"

Читайте также


город

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика