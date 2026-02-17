Колесо обозрения "Солнце Москвы" засияет желтым в честь Масленицы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь Масленицы изменит подсветку на желтый цвет в воскресенье, 22 февраля, сообщили в телеграм-канале площадки.

Там пояснили, что желтый цвет выбран не случайно – это символ солнца и тепла. С 12:00 до 15:00 гостей ждут хороводы, народные игры, подарки для детей и взрослых, а также блины от шеф-повара, приготовленные прямо на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в рамках московского фестиваля "Масленица" пройдет более 1,5 тысячи различных мастер-классов. Например, на Городецкой улице все желающие смогут нарисовать праздничные картины, а на Соколово-Мещерской улице дети смогут познакомиться с основами хохломской, жостовской и городецкой росписи.

Также Масленица пройдет и на столичных транспортных объектах. На станциях метро и автовокзалах пассажиров ждут интерактивные зоны и анимационная программа. Масштабное празднование пройдет на Северном и Южном речных вокзалах.