Дело возбуждено после обрушения здания военной полиции в Ленобласти

Фото: телеграм-канал Mash

Уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности после обрушения здания военной полиции в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, в результате случившегося есть пострадавшие.

В настоящее время на месте происшествия работают военные следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства ЧП и проводят комплекс следственных действий.

Здание обрушилось в Сертолове 17 февраля. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что причины инцидента еще неизвестны. Силовой блок окажет содействие в ликвидации последствий обрушения и спасении пострадавших.

Ранее крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Занятия в школе были отменены. Всего там обучаются 130 учеников.

