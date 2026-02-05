Крыша обрушилась в школе Новосибирской области

Фото: 54.mchs.gov.ru

Крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, никто не пострадал. Также отмечается, что повреждений перекрытий и стен нет.

Занятия в школе были отменены. Всего там обучаются 130 учеников.

Ранее обрушение крыши ТЦ произошло в Новосибирске. В результате ЧП пострадали 2 человека, еще 1 скончался в карете скорой помощи. В связи с этим местные власти вводили в городе режим повышенной готовности. Разбор завалов продолжался на протяжении 2 дней.