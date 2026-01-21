Режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за обрушения ТЦ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирске из-за обрушения торгового центра на улице Наумова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В частности, сотрудники ведомства организовали пункт обогрева и питания на базе здания средней общеобразовательной школы, говорится в сообщении.

Обрушение в ТЦ произошло днем 21 января. Внутри здания находилось несколько магазинов. По последним данным, пострадали два человека и еще один скончался в машине скорой помощи.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии стало скопление снега. Выяснилось, что ТЦ был возведен самовольно.