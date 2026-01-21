СК: предварительной причиной обрушения ТЦ в Новосибирске стало скопление снега на крыше

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Предварительной причиной обрушения крыши в торговом центре Новосибирска является скопление снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Инцидент произошел по адресу улица Наумова, дом 26, днем 21 января. В здании расположено несколько магазинов.

В результате ЧП под завалами оказались люди. К настоящему времени спасателям удалось вытащить троих человек. В поисках задействованы 240 спасателей и 45 единиц техники.

По данному факту было заведено уголовное дело и организована проверка.

В мэрии уточнили, что торговый центр был возведен самовольно. При этом в 2017 году предлагалось привлечь застройщика к ответственности, однако региональная инспекция государственного строительного надзора отказала в возбуждении дела.