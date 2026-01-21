Третьего пострадавшего достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Третьего пострадавшего достали из-под завалов торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, сообщает РИА Новости.

Его извлекли из-под завалов на втором этаже с помощью ковша экскаватора, а затем передали врачам.

Здание обрушилось в Новосибирске по адресу улица Наумова, дом 26, днем 21 января. Предварительной причиной случившегося стало скопление снега.

В результате произошедшего люди оказались под завалами. К настоящему времени спасателям удалось вытащить еще двух человек. В поисках задействованы 240 спасателей и 45 единиц техники. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Вместе с тем в мэрии заявили, что торговый центр был возведен самовольно. В 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска потребовало привлечь застройщика к ответственности, но региональная инспекция государственного строительного надзора отказала в возбуждении дела.

