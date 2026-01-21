Еще одна женщина спасена из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Фото: МАХ/"МЧС России"

Вторая женщина спасена из-под завалов торгового центра в Новосибирске, где произошло обрушение кровли. Пострадавшая госпитализирована, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Предварительно установлено, что под конструкциями здания еще может находиться мужчина. Для его обнаружения периодически объявляется минута тишины.

В поисках задействованы 240 человек и 45 единиц техники. На месте случившегося также находится тяжелая техника.

До этого из-под завалов удалось вытащить еще одну женщину. Она была передана медикам.

ЧП произошло в Новосибирске по адресу улица Наумова, дом 26, днем 21 января. Предварительной причиной случившегося стало скопление снега. В здании расположено несколько магазинов.

Региональная прокуратура организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

