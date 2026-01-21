21 января, 13:36Происшествия
Женщина спасена из-под завалов ТЦ в Новосибирске
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Женщина спасена из-под завалов торгового центра в Новосибирске, где произошло обрушение кровли, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пострадавшая была передана медикам. В областном главке министерства добавили, что под рухнувшими конструкциями могут находиться еще несколько человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, отметили в ведомстве.
Инцидент произошел днем 21 января. Предварительной причиной случившегося названо скопление снега.
В результате пострадали два человека. На место ЧП выехали прокурор Первомайского района Игорь Пуцын и экстренные службы.
Региональная прокуратура организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
