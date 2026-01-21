Женщина спасена из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Женщина спасена из-под завалов торгового центра в Новосибирске, где произошло обрушение кровли, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пострадавшая была передана медикам. В областном главке министерства добавили, что под рухнувшими конструкциями могут находиться еще несколько человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 21 января. Предварительной причиной случившегося названо скопление снега.

В результате пострадали два человека. На место ЧП выехали прокурор Первомайского района Игорь Пуцын и экстренные службы.

Региональная прокуратура организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.