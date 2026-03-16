В "Активном гражданине" выбрали талисман фестиваля "Золотая черепаха"

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору талисмана Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". В опросе поучаствовали более 173 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Победителем стала черепаха-хранительница. За нее проголосовали 59% респондентов. Этот персонаж олицетворяет Землю как единый живой организм. Золотой панцирь с контурами континентов символизирует связь всех экосистем. В основе образа лежит идея баланса планеты и бережного к ней отношения.

Главная просветительская миссия черепахи-хранительницы – помочь осознать, что сохранение природы начинается с понимания целостности мира и личной ответственности за него. Маскот также вдохновляет на изучение дикой природы и раскрытие ее тайн через объектив фотоаппарата.

Второе место в голосовании заняла черепаха – посланник водных систем (24% голосов), а третье – черепаха-проводник (17%). Среди имен для талисмана фестиваля больше всего голосов набрала Терра (43%). Вариант Торти собрал 32% голосов, а Экка – 26%.

Кроме того, в "Активном гражданине" продолжается голосование за самую живописную оранжерею столицы. На выбор пользователям представили семь локаций. Среди вариантов – площадки на ВДНХ, в парке "Зарядье" и Дарвиновском музее.