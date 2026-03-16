16 марта, 19:18

Экономика

Глава Минфина США спрогнозировал падение цен на нефть ниже 80 долларов

Мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут упасть ниже 80 долларов за баррель, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

Он назвал нынешние скачки цен временными и допустил, что вскоре стоимость опустится "намного, намного ниже".

Ранее США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.

Бессент подчеркивал, что мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной выгоды российскому правительству.

Однако, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, желающих купить такую нефть много, и дополнительные доходы компаний увеличат поступления в бюджет РФ. Американский лидер Дональд Трамп при этом пообещал возобновить санкции после нормализации цен на энергоносители.

Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

"Деньги 24": экономист рассказал, поможет ли рост цен на нефть бюджету России

Читайте также


экономика

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

