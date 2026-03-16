16 марта, 19:18Экономика
Глава Минфина США спрогнозировал падение цен на нефть ниже 80 долларов
Фото: depositphotos/ssuaphoto
Мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут упасть ниже 80 долларов за баррель, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Он назвал нынешние скачки цен временными и допустил, что вскоре стоимость опустится "намного, намного ниже".
Ранее США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.
Бессент подчеркивал, что мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной выгоды российскому правительству.
Однако, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, желающих купить такую нефть много, и дополнительные доходы компаний увеличат поступления в бюджет РФ. Американский лидер Дональд Трамп при этом пообещал возобновить санкции после нормализации цен на энергоносители.
Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.
