Глава Минфина США спрогнозировал падение цен на нефть ниже 80 долларов

Мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут упасть ниже 80 долларов за баррель, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

Он назвал нынешние скачки цен временными и допустил, что вскоре стоимость опустится "намного, намного ниже".

Ранее США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.

Бессент подчеркивал, что мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной выгоды российскому правительству.

Однако, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, желающих купить такую нефть много, и дополнительные доходы компаний увеличат поступления в бюджет РФ. Американский лидер Дональд Трамп при этом пообещал возобновить санкции после нормализации цен на энергоносители.

Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.