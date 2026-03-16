Песков заявил, что доходы бюджета РФ могут увеличиться из-за роста цен на нефть

Фото: kremlin.ru

Рост цен на нефть и временное смягчение санкций со стороны США позволят российским энергокомпаниям получать дополнительные доходы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет", – обратил внимание он.

Соединенные Штаты сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном.

Глава американского Минфина Скотт Бессент уточнил, что мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ".

Однако Песков сказал, что после ослабления санкций желающих приобрести российскую нефть много. При этом президент США Дональд Трамп пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против России после нормализации цен на энергоресурсы.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. Тегеран предупредил, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.