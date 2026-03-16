Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 13:20

Экономика

Песков заявил, что доходы бюджета РФ могут увеличиться из-за роста цен на нефть

Фото: kremlin.ru

Рост цен на нефть и временное смягчение санкций со стороны США позволят российским энергокомпаниям получать дополнительные доходы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет", – обратил внимание он.

Соединенные Штаты сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном.

Глава американского Минфина Скотт Бессент уточнил, что мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ".

Однако Песков сказал, что после ослабления санкций желающих приобрести российскую нефть много. При этом президент США Дональд Трамп пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против России после нормализации цен на энергоресурсы.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. Тегеран предупредил, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

"Деньги 24": США отказались вводить новые санкции против российской нефти

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьэкономика

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика