16 марта, 13:20Экономика
Песков заявил, что доходы бюджета РФ могут увеличиться из-за роста цен на нефть
Фото: kremlin.ru
Рост цен на нефть и временное смягчение санкций со стороны США позволят российским энергокомпаниям получать дополнительные доходы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет", – обратил внимание он.
Соединенные Штаты сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Действие лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном.
Глава американского Минфина Скотт Бессент уточнил, что мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ".
Однако Песков сказал, что после ослабления санкций желающих приобрести российскую нефть много. При этом президент США Дональд Трамп пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против России после нормализации цен на энергоресурсы.
Ситуация на энергетическом рынке осложнилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. Тегеран предупредил, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.
