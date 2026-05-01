Пожар возник на территории животноводческой фермы в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар возник на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Прибывшие пожарные локализовали огонь на площади 1700 квадратных метров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Ранее кровля коммерческого здания загорелась в Нальчике. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В ликвидации пожара были задействованы 50 человек и 10 единиц техники. В результате ЧП никто из людей не пострадал.