Пожар возник на территории животноводческой фермы в Подмосковье

Пожар возник на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Прибывшие пожарные локализовали огонь на площади 1700 квадратных метров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Ранее кровля коммерческого здания загорелась в Нальчике. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 50 человек и 10 единиц техники. В результате ЧП никто из людей не пострадал.