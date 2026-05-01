Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

На регулируемом железнодорожном переезде в Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель грузовика с прицепом выехал на пути прямо перед приближающимся поездом №306, следовавшим по маршруту Красноярск-Карабула. В результате ДТП никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, схода вагонов с рельсов не допущено.

Однако задержка данного пассажирского поезда в пути составила три с половиной часа. Иланская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее при столкновении поездов в Дании пострадали 17 человек. Состояние 4 из них врачи оценивают как критическое. Также среди пострадавших есть одна россиянка.