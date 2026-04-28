Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до 14

Число погибших при столкновении поездов в городе Бекаси возросло до 14. Об этом сообщил глава индонезийского спасательного агентства Мохаммад Шафии.

По его словам, еще 84 человека получили травмы различной степени тяжести. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь.

Авария произошла на станции "Бекаси-Тимур" 27 апреля. Поезд дальнего следования протаранил задний вагон пригородной электрички, предназначенный для женщин.

Изначально представитель железнодорожного оператора Франата Вибово заявил о двух погибших. Однако вскоре начали поступать данные о новых жертвах ЧП.