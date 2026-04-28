India Today: в Индии мужчина выкопал труп сестры и принес его в банк, чтобы снять деньги

Фото: 123RF.com/gcalin

В индийском штате Одиша местный житель выкопал тело сестры, умершей три месяца назад, и пронес его три километра до отделения банка, чтобы снять деньги с ее счета, сообщает News.ru со ссылкой на India Today.

По его данным, банк отказывался выдавать ему деньги со счета покойной – последние 19 тысяч рупий (около 15 тысяч рублей). Сотрудники организации требовали либо личного присутствия владелицы счета, либо официальное свидетельство о смерти и завещание, которых у мужчины не было.

Тогда Джиту Мунда выкопал тело сестры, завернул его в ткань и отправился пешком в банк. Работники испугались и вызвали полицию. Правоохранители пообещали разобраться в ситуации "с гуманной точки зрения".

