Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 09:43

Происшествия
Главная / Новости /

India Today: в Индии мужчина выкопал труп сестры и принес его в банк, чтобы снять деньги

В Индии мужчина выкопал труп сестры и принес его в банк, чтобы снять деньги с ее счета

Фото: 123RF.com/gcalin

В индийском штате Одиша местный житель выкопал тело сестры, умершей три месяца назад, и пронес его три километра до отделения банка, чтобы снять деньги с ее счета, сообщает News.ru со ссылкой на India Today.

По его данным, банк отказывался выдавать ему деньги со счета покойной – последние 19 тысяч рупий (около 15 тысяч рублей). Сотрудники организации требовали либо личного присутствия владелицы счета, либо официальное свидетельство о смерти и завещание, которых у мужчины не было.

Тогда Джиту Мунда выкопал тело сестры, завернул его в ткань и отправился пешком в банк. Работники испугались и вызвали полицию. Правоохранители пообещали разобраться в ситуации "с гуманной точки зрения".

Ранее вдова на похоронах в Мексике подралась с женщиной, которая заявила, что была любовницей ее умершего мужа. Женщины ссорились прямо над гробом, а словесная перепалка быстро переросла в толкотню и драку.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика