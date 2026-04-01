Times of India: младенец погиб из-за проглоченного цветка гибискуса в Индии

В Индии 6-месячный младенец погиб, проглотив цветок гибискуса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Times of India.

Инцидент произошел 28 марта в деревне Доддахеджур к западу от города Майсур. По данным журналистов, мальчик играл со старшим братом и схватил цветок гибискуса, который лежал около входа в дом после молитвенной церемонии. Малыш проглотил растение, и оно застряло в его дыхательных путях.

Родители доставили сына в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Похороны младенца прошли в тот же день.

Ранее в Турции 2-летняя девочка по неосторожности зажала голову в подъемном механизме кровати. Родственники попытались оказать ребенку первую помощь, а затем обратились к экстренные службы. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.