Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 11:10

Общество

ВЦИОМ назвал запретные для россиян темы для шуток

Фото: 123RF.com/dmitryag

Россияне посчитали недопустимым юмор над чужим здоровьем, религией и армией, говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

По данным аналитиков, 9 из 10 респондентов считают неуместным шутить над здоровьем других людей. При этом юмор про церковь находится под запретом для 8 и 10 опрошенных россиян, а шутки в отношении армии не одобряют 72%.

За последние пять лет наибольшие изменения произошли в отношении политической сатиры. Еще в 2021 году свыше половины россиян допускали юмор в адрес властей, но к 2026 году общество разделилось ровно пополам.

Самой безопасной темой для юмора остается личная жизнь: 7 из 10 респондентов назвали приемлемым иронизировать над домочадцами и отношениями внутри семьи. Кроме того, для двух третей опрошенных являются допустимыми шутки о работе.

Ранее специалисты посоветовали россиянам не шутить над людьми без рефлексии, которые не различают игру и реальность. Такие люди могут воспринять шутку как агрессию в свой адрес. Тогда они начнут соответствующим образом отвечать, а это в свою очередь может привести к конфликтам.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика