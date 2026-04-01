01 апреля, 12:01

Школьник выстрелил в одноклассницу из пневматики в Свердловской области

Фото: sledcom.ru

Школьник выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета в свердловском Ирбите, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 марта. В правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории школы в поселке Зайково 13-летний ученик, действуя из личной неприязни, выстрелил в свою одноклассницу. Оружие он тайно взял у своего старшего 19-летнего брата.

Девочка получила ссадину головы. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Также незначительные повреждения были причинены учителю (в области пальца) и бухгалтеру школы (в области ноги), которые оказались на месте случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства инцидента, его причины и условия, способствовавшие произошедшему. Вместе с тем будет принят комплекс мер по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Проверку в связи со случившимся организовала и прокуратура региона, расследование дела поставлено надзорным органом на контроль.

Ранее в Верхней Пышме Свердловской области школьник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического пистолета. Инцидент произошел 11 марта, выстрел был произведен во время урока английского языка. По словам ученика, на курок он нажал неумышленно и во время игры.

