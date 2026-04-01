В "Мосбилете" открылось онлайн-бронирование зон для пикника в парках

В сервисе "Мосбилет" открылось онлайн-бронирование 63 оборудованных места для пикника в 5 столичных парках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для резервирования необходимо выбрать беседку и удобное время. Бронирование площадок платное.

Например, в парке у прудов "Радуга" для горожан подготовили 10 пикниковых зон – 3 беседки с мангалами и 7 без них. Там размещены скамейки, столы, ящики для золы и песка. Площадки работают каждый день с 10:00 до 22:00.

В ландшафтном парке "Митино" установили 5 беседок вместимостью 20–30 человек. Там можно провести пикник, мастер-класс, творческое занятие или детские игры. Для гостей есть столы и скамейки, который можно посещать ежедневно с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

В парке "Сокольники" точки для пикника находятся в зоне кемпинга по адресу 5-й Лучевой просек, владение 16а. Для москвичей и туристов доступны 10 деревянных беседок вместимостью до 54 человек. Также на территории парка есть крытые беседки до 20 или 32 человек.

На площадках есть столы, скамейки, мангал, ящики для золы и песка. Беседки работают каждый день по сеансам: первый длится с 09:00 до 14:30, второй – с 15:15 до 21:00. Кроме того, 2 площадки открыты ежедневно с 10:00 до 21:00.

Тем временем в парке "Кузьминки" создано 11 зон с открытыми беседками, каждая из которых рассчитана на 6 человек. В пикниковых точках стоят столы, скамейки, мангал, ящики для золы и песка. Площадки открыты с 10:00 до 22:00.

В лесопарке "Кусково" расположены 27 пикниковых зон, рассчитанных на 4–8 человек. Там установлены столы, скамейки, мангал, ящики для золы и песка. Беседки работают с 10:00 до 22:00.

Другие зоны для пикника будут доступны позже. Всего в этом сезоне для горожан подготовят 163 оборудованные площадки в 12 парках.

Ранее в Роскачестве напомнили, что готовить шашлык на открытом огне запрещено в неположенных для этого местах. К примеру, за жарку мяса на балконах, крышах, чердаках, детских площадках, тротуарах, а также в гаражах можно получить штраф до 30 тысяч рублей.