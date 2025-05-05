Врач Русакова предупредила о смертельном вреде пожаренных на огне сарделек и мяса

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Колбасы, сардельки, а также маринованное мясо на кости являются самыми вредными блюдами, приготовленными на огне. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, при сильном пережаривании любого мяса на огне образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.

"Кроме того, шашлыки часто маринуют с большим количеством соли, сахара и майонеза. Все это приводит к задержке жидкости в организме, что нарушает функцию почек и вызывает скачки давления. Следовательно, при гипертонии нельзя употреблять шашлык с большим количеством соли", – указала врач.

Она добавила, что самыми вредными блюдами на огне являются колбасы и сардельки, а также маринованное мясо на кости, например ребра.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Это связано с тем, что в таких продуктах мало белка, но много жира, окисление которого и способствует образованию канцерогенов.

Чтобы еда приносила больше пользы, чем вреда, диетолог порекомендовала выбирать нежирные сорта красного мяса и птицы, а также готовить их на слабом огне. Более того, в маринад стоит добавлять натуральные специи и не пересаливать его, заключила Русакова.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что шашлык нельзя употреблять вместе с пивом. Такое сочетание продуктов дает серьезную нагрузку на ЖКТ, что снижает активность пищеварительных ферментов. Вместе с этим страдает печень, поэтому при ее перегрузке возникает тошнота, слабость и боль в правом подреберье.

