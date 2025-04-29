Шашлык может вызвать у животных расстройство пищеварения

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Шашлык может быть опасен для домашних питомцев, так как он способен вызвать расстройство пищеварения, панкреатит, гастроэнтерит, колит, а также аллергические реакции или дерматит. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мосветобъединение".

По данным ветеринаров, ежегодно в майские праздники отмечается резкий рост обращений в ветклиники.

Специалисты предупреждают, что шашлык вреден для животных, так как им нельзя жирное, соленое и копченое. Лук и чеснок в составе могут вызвать гемолитическую анемию. Маринад провоцирует животных проглатывать даже опасные несъедобные предметы, которые им политы.

"Перед поездкой на барбекю заготовьте отдельные лакомства для животных: свежие овощи и немного постного мяса. Кормите питомца привычным кормом, а в аптечку положите сорбенты", – говорится в сообщении.

Ранее главный диетолог Минздрава, научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян предупредил о вреде чрезмерного употребления шашлыка. Он отметил, что мясо не вредно, но его следует употреблять в умеренных количествах.

До этого эксперт по домашней экономике Арина Самойлова рассказала, что покупка готового замаринованного мяса поможет сэкономить на шашлыках. Однако самостоятельное приготовление мяса и маринада может быть выгодным решением, поскольку остатки продуктов можно использовать для других блюд.