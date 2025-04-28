Главный диетолог Минздрава Тутельян порекомендовал не "объедаться" шашлыком

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Шашлык не вреден, но им не следует "объедаться". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на главного диетолога Минздрава, научного руководителя ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академика РАН Виктора Тутельяна.

"Если вы не будете объедаться, а съедите разумное количество шашлыка, если, конечно, у вас нет индивидуальных каких-то противопоказаний – язвенные болезни, где острое нельзя, нельзя жареного и прочее, есть такие персональные ограничения, то для всех остальных умеренное количество шашлыка, я думаю, будет только на пользу", – сказал он.

Специалист подчеркнул, что рекомендация относится ко всем видам мяса, поэтому лучше ориентироваться на личные предпочтения.

Ранее эксперт по домашней экономике Арина Самойлова рассказала, что покупка готового замаринованного мяса поможет сэкономить на шашлыках. Однако самостоятельное приготовление мяса и маринада может быть выгодным решением, поскольку остатки продуктов можно использовать для других блюд.

Эксперт посоветовала выбирать вместо свежих овощей соления, которые имеют долгий срок хранения. Кроме того, для экономии следует смотреть на предложения магазинов, скидки и повышенный кешбэк.