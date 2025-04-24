Диетолог Борлакова рассказала, какая порция шашлыка является оптимальной

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Оптимальная порция шашлыка, при которой можно будет насладиться мясом и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 граммов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эндокринолога, диетолога Джанету Борлакову.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, например, курице или индейке. К столу также можно добавить свежие овощи и зелень, а овощи на гриле будут отлично сочетаться с мясом и уменьшат нагрузку на пищеварительную систему, добавила Борлакова.

При этом есть необходимо небольшими порциями, используя для этого маленькие тарелки. Врач также порекомендовала не злоупотреблять алкоголем, так как он может усиливать аппетит.

У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта переедание жирного мяса будет способствовать обострению хронических заболеваний печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, заключила диетолог.

По данным центра "Чек Индекс", в этом апреле траты на набор для приготовления шашлыка составили 3,5 тысячи рублей. В эту сумму вошли покупка мяса, комплекта шампуров, мангала, угля и розжига. При этом средний чек стал выше прошлогоднего на 8%. Больше всего подорожали шампуры и мясо – на 15 и 14% соответственно.

Ранее опрос показал, что 28% россиян собираются съесть более 600 граммов шашлыка на майских праздниках. При этом 32% россиян готовы потратить на одну порцию блюда от 1 500 до 3 000 рублей. Кроме того, 40% опрошенных граждан планируют съесть шашлык в компании от 6 до 10 человек.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали москвичей использовать мангалы только в специально отведенных пикниковых зонах, поскольку открытый огонь в лесу разводить запрещено законом.