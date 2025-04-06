Юрист Билялова перечислила места, где запрещено жарить шашлыки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Разводить огонь можно только в специально отведенных для этого местах, в том числе и на дачном участке должны быть жаровни или электрические устройства. Это поможет избежать штрафа во время приготовления шашлыков, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

Ранее стало известно, что этой весной московские спасатели будут следить за любителями шашлыков при помощи дронов. Нарушителям правил обращения с огнем грозит серьезный штраф: в лесах – до 30 тысяч рублей, в других местах – до 15.

По словам юриста, чтобы избежать наказания, огонь нужно разводить только в специально отведенных для этого местах. Самостоятельно решить, где можно это делать, а где нельзя, достаточно сложно: в законе много нюансов.



Анастасия Билялова юрист Например, у нас любят останавливать машину где-нибудь на трассе и тут же ставить мангал. При этом правилами противопожарного режима это строго запрещено.

Штраф ждет и тех, кто решит развести костер на торфяных почвах, на территориях, где установлен противопожарный режим, а также под кронами хвойных деревьев. Не стоит забывать и о погоде: если на улице скорость ветра больше 5 метров в секунду, за открытый огонь также грозит штраф.

Ограничения касаются и собственного участка на даче: не стоит разводить костер прямо на земле. Это и не безопасно, и сложно с точки зрения соблюдения требований закона.

"Необходимо, чтобы место разведения огня было удалено не менее чем на 50 метров от ближайшего здания или хозяйственной постройки, а также не менее чем на 100 метров от хвойных деревьев или 30 метров от лиственных", – отметила Билялова.

Она добавила, что на дачном участке можно спокойно готовить шашлыки в специальных жаровнях или устройствах: мангале, барбекю. Но установить их необходимо так, чтобы они были удалены от построек на пять метров, заключила юрист.

Ранее доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков рассказал, что мытье машины в неположенном месте грозит штрафом. В частности, федеральное законодательство запрещает мыть транспорт в лесах и у водоемов. При этом во многих субъектах РФ список этих мест и толкование наказания за нарушение требований шире.