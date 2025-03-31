Дроны помогут столичным спасателям следить за пожарной безопасностью в сезон шашлыков

Московские спасатели при помощи дронов станут следить за тем, как горожане в этом сезоне будут жарить шашлыки. Нарушителям правил обращения с огнем грозит серьезный штраф: в лесах – до 30 тысяч рублей, в других местах – до 15.

В МЧС напоминают, что на даче разводить огонь можно только в мангалах или жаровнях. Устанавливать их необходимо минимум в 5 метрах от домов или хозпостроек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.