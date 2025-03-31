31 марта, 08:00Безопасность
Дроны помогут столичным спасателям следить за пожарной безопасностью в сезон шашлыков
Московские спасатели при помощи дронов станут следить за тем, как горожане в этом сезоне будут жарить шашлыки. Нарушителям правил обращения с огнем грозит серьезный штраф: в лесах – до 30 тысяч рублей, в других местах – до 15.
В МЧС напоминают, что на даче разводить огонь можно только в мангалах или жаровнях. Устанавливать их необходимо минимум в 5 метрах от домов или хозпостроек.
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