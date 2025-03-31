Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 08:00

Безопасность

Дроны помогут столичным спасателям следить за пожарной безопасностью в сезон шашлыков

Дроны помогут столичным спасателям следить за пожарной безопасностью в сезон шашлыков

Мошенники придумали схему обмана предпринимателей при помощи интернет-магазинов

Мошенники стали обманывать россиян с помощью рабочих чатов

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на самокаты

Мошенники стали клеить вторые QR-коды на СИМ

Мошенники начали запугивать хозяев квартир превышением лимита по домашним животным

"Деньги 24. Итоги": как новые законы усложнят жизнь телефонным мошенникам

В столичном регионе уже зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы

Московские спасатели при помощи дронов станут следить за тем, как горожане в этом сезоне будут жарить шашлыки. Нарушителям правил обращения с огнем грозит серьезный штраф: в лесах – до 30 тысяч рублей, в других местах – до 15.

В МЧС напоминают, что на даче разводить огонь можно только в мангалах или жаровнях. Устанавливать их необходимо минимум в 5 метрах от домов или хозпостроек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика