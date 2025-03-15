15 марта, 09:45Безопасность
Мошенники начали прятаться под маской ветврачей
Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. Теперь они прячутся под маской ветврачей. На западе Москвы стали появляться объявления о вакцинации домашних животных против бешенства.
Ветеринарная служба Москвы предупреждает, что не имеет к этому отношения. Бесплатно привить питомца можно только в государственных клиниках или временных пунктах вакцинации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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