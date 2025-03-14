Банки замораживают около 300 тыс транзакций каждый месяц из-за активности мошенников

Из-за активности мошенников российские банки вынуждены приостанавливать подозрительные денежные переводы, чтобы защитить от похищения средства вкладчиков. Каждый месяц замораживаются около 300 тысяч транзакций. Однако даже после окончания "периода охлаждения" почти половина клиентов банков все равно переводит деньги злоумышленникам.

Какие уловки сегодня используют мошенники и можно ли вернуть деньги в случае кражи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.