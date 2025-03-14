Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 22:30

Безопасность

Банки замораживают около 300 тыс транзакций каждый месяц из-за активности мошенников

Банки замораживают около 300 тыс транзакций каждый месяц из-за активности мошенников

Мошенники придумали, как заставить детей проводить дома видеообыски

"Московский патруль": мошенники начали рассылать в Telegram сообщения о смерти близких

Масштабные учения спасателей прошли в ТиНАО

"Деньги 24. Финансовая грамотность": кредитная история

Техноблогер предупредил о поддельных наушниках и аудиоколонках на маркетплейсах

"Московский патруль": система "Янтарь" находит радиоактивные материалы в Домодедово

Почти 8 тысяч москвичей пожаловались на мошенников в Центр правовой помощи в 2024 году

"Московский патруль": аферисты начали рассылать сообщения от имени Ларисы Долиной

Мошенники начали рассылать сообщения от имени Ларисы Долиной

Из-за активности мошенников российские банки вынуждены приостанавливать подозрительные денежные переводы, чтобы защитить от похищения средства вкладчиков. Каждый месяц замораживаются около 300 тысяч транзакций. Однако даже после окончания "периода охлаждения" почти половина клиентов банков все равно переводит деньги злоумышленникам.

Какие уловки сегодня используют мошенники и можно ли вернуть деньги в случае кражи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьэкономикавидеоВладимир ДементьевДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика