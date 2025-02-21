Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 08:00

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Техноблогер рассказал, как выбрать электробритву

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К 23 февраля отличным подарком может стать электробритва. В магазинах представлен огромный выбор, и порой разобраться в этом ассортименте сложно.

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, что если кожа чувствительная, то лучше отдать предпочтение моделям для влажного бритья, которые можно использовать даже в душе. Также стоит обратить внимание на корпус устройства – он должен быть герметичным и без посторонних запахов.

Некоторые электробритвы оснащены дополнительными функциями, такими как встроенные триммеры для усов и бакенбардов. Это может быть полезно в повседневном использовании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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