Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в цвета флага РФ 23 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Колесо обозрения "Солнце Москвы" будет подсвечено в цвета флага России в честь Дня защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. Это следует из телеграм-канала аттракциона.

"Отличная идея поздравить любимых защитников – совершить полет над Москвой на колесе обозрения", – отметили в пресс-службе "Солнце Москвы".

Аттракцион будет окрашен в цвета российского флага в период с 17:00 до 22:00. Кроме того, посетителям предлагают получить в подарок ленточки-триколор, которые будут раздавать на стойке информации.

Кроме того, Москву украсят в честь Дня защитника Отечества. На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта будет установлено около 400 праздничных плакатов. Флаговые конструкции появятся на зданиях Госдумы и Совета Федерации.

Украсят и станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Специалисты повесят под потолочные своды армейские звезды, а дополнят оформление праздничными надписями "23 февраля. День защитника Отечества!". Всего планируется установить более 500 декораций.

Кроме того, на ВДНХ подготовили насыщенную культурную программу – концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии. В общей сложности будет проведено более 30 мероприятий.

