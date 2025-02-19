Станцию метро "Трубная" украсят ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро начали украшать ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Специалисты повесят под потолочные своды армейские звезды, которые символизируют доблесть и героизм, а дополнят оформление праздничными надписями "23 февраля. День защитника Отечества!". Всего планируется установить более 500 декораций.

"Украшать станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии к важным праздникам – это уже добрая традиция Московского транспорта, которая полюбилась пассажирам. <...> По задаче мэра Москвы Сергея Собянина стремимся сделать поездки не только безопасными и быстрыми, но и запоминающимися", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества перед 23 февраля. На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта они разместят 400 плакатов. Традиционно флаговые конструкции появятся на зданиях Госдумы и Совета Федерации.

Насыщенная культурная программа, приуроченная ко Дню защитника Отечества, пройдет на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы будут организованы концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии.

В общей сложности запланировано более 30 событий. Также 23 февраля на ВДНХ будут действовать различные акции.

