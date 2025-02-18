Десятки событий пройдут на ВДНХ в День защитника Отечества

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Насыщенная культурная программа, приуроченная ко Дню защитника Отечества, пройдет на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы будут организованы концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В общей сложности запланированы более 30 событий. Возле павильона № 1 "Центральный" в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 можно будет увидеть шоу "Русские супергерои". Его участниками станут спортсмены, которые продемонстрируют гостям свою силу и ловкость. Вместе с тем в центре "Космонавтика и авиация" состоятся экскурсии "Герои космоса". На них посетителям расскажут о военном прошлом космонавтов, работе ученых и инженеров. Посетить экскурсию можно будет в 18:00 и 19:30.

Также для гостей проведут обзорную уличную прогулку по территории "Мужские образы на ВДНХ". В ходе нее можно будет узнать об истории развития выставки и ее памятниках. Начало запланировано на 13:00, прогулка стартует от Музея ВДНХ.

Кроме того, в павильоне "Дом российской кухни" все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни. Гороховым супом с салом будут угощать с 14:00 до 14:30, макароны по-флотски предложат с 15:00 до 15:30, а суворовскую кашу – с 16:00 до 16:30.

Для самых маленьких посетителей программа будет организована в музее "Атом". В 13:00 и 18:00 там состоятся мастер-классы "Техника по-мужски", во время которых детям расскажут об основах физики и проведут вместе с ними опыты с гидравлической машиной и другими механизмами. Творческие занятия можно будет посетить на выставке "Робостанция". Они будут проводиться в период с 11:00 до 20:00. Вместе с тем на 13:00 там запланирована лекция об истории криптографии, а на 16:00 – о профессии инженера в военном деле.

Также 23 февраля на ВДНХ будут действовать различные акции. Например, посетители семейного тематического парка "Орион", которые придут туда в военной форме, с наградами или удостоверением участника боевых действий (а также любым аналогичным документом), получат возможность бесплатно покататься на канатной дороге выставки. Сделать это они смогут как самостоятельно, так и вместе с близкими.

При этом важно помнить, что на некоторые мероприятия нужно будет зарегистрироваться заранее или приобрести билет. Основные события программы ВДНХ, приуроченной ко Дню защитника Отечества, будут организованы в рамках масштабного проекта "Зима в Москве".

Вместе с тем 20 февраля на ВДНХ отметят День русского богатыря. Мероприятие начнется в 17:00. Основной темой праздника станут сила, мужество и храбрость русского народа. Посетители смогут увидеть Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича в тематических костюмах.

