Фото: vdnh.ru

Масленицу отметят на Городской ферме ВДНХ 1 и 2 марта. Подробности о праздничной программе можно узнать в телеграм-канале площадки.

"Сжигание чучела, театрализованное представление, дегустации от фермеров, рекордная двухметровая стопка блинов – на Городской ферме пройдет широкая Масленица. 1 и 2 марта каждый посетитель сможет принять участие в тематических мастер-классах", – уточняется в публикации.

Гостей Городской фермы научат делать текстильных кукол, русскую метелку и украшения к Масленице.

1 марта состоится файер-шоу и приготовление самой высокой стопки блинов за 10 лет существования площадки. Сжигание чучела пройдет в 16:00 2 марта. Также в этот день запланировано интерактивное представление, посвященное празднику.

Кроме того, гостям обещают традиционные прогулки и показательные кормления животных. Обитателей фермы украсят лентами.

Между тем Благотворительный день состоится 8 февраля на катке ВДНХ. Мероприятие пройдет в 11-й раз. Все средства, которые будут получены от продажи билетов и проката коньков, планируется передать в четыре фонда.

Речь идет о таких организациях, как благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", благотворительный фонд "Линия жизни" и фонд поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

