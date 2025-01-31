Благотворительный день организуют на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Благотворительный день состоится 8 февраля на катке ВДНХ. Мероприятие пройдет в 11-й раз, передает портал мэра и правительства Москвы.

Все средства, которые будут получены в этот день от продажи билетов и проката коньков, планируется передать в четыре фонда. Речь идет о таких организациях, как благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", благотворительный фонд "Линия жизни" и фонд поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

Чтобы принять участие в акции, москвичам и гостям столицы будет достаточно посетить каток. Предполагается, что в благотворительный день туда придут 15 тысяч человек. Акция будет проводиться с 10:00 до 23:00, при этом вход на каток будет осуществляться по билетам.

Вместе с тем во время утренних и дневных сеансов для всех гостей мероприятия будет организована праздничная программа, участие в которой примут основатели, попечители и друзья фондов. На катке появятся актер и основатель фонда Константин Хабенский, актрисы Катерина Шпица, Юлия Хлынина и Ольга Сутулова, а также актеры Антон Богданов, Евгений Стычкин, Роман Евдокимов и фигуристы Роман Костомаров и Александр Энберт.

Также участие в мероприятии примет актер и основатель фонда "Я есть!" Егор Бероев, директор благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Елена Мартьянова, президент фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова, а также представители других фондов-участников.

На катке будут проводиться карнавальные заезды в масках. Вместе с тем гости смогут принять участие в мастер-классах олимпийских чемпионов по фигурному катанию, а также в веселой разминке и викторине с героями любимых мультфильмов мультимедийного центра "Союзмультпарк". Кроме того, юные актеры театральной студии "Поколение Оперение" проведут для них подвижные игры.

В конце декабря 2024 года в Москве состоялась четвертая акция "Подвешенный мандарин". В ее рамках москвичи собрали более 1,5 тонны цитрусовых, которые передали подопечным благотворительного фонда и жителям приграничных регионов. Приобрести мандарины в подарок можно было на 58 торговых площадках.

