Более 1,5 тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин"

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Более 1,5 тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках четвертой акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря 2024 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фрукты передали подопечным благотворительного фонда и жителям приграничных регионов. Волонтеры "Справедливой помощи Доктора Лизы" доставили мандарины жителям ЛНР и ДНР, а фонд "Дари еду" передал продукты тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Приобрести мандарины в подарок можно было на 58 торговых площадках. В этом году в акции впервые принимали участие круглогодичные ярмарки выходного дня.

"Подвешенный мандарин" проводится ежегодно.

Ранее в Москве завершилась благотворительная акция "Исполни желание". Она проходила в рамках проекта "Зима в Москве". В этом году участниками акции стали 114 дарителей и 129 детей с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями.

Между тем Сергей Собянин рассказал, что Москва передала детям из новых регионов России первую партию новогодних сладостей. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи. По словам мэра, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

