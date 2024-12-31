Акция "Добрая елка" продлится в Москве до 28 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодная благотворительная акций "Добрая елка" в рамках масштабного проекта "Зима в Москве" продлится до 28 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Неравнодушные москвичи помогают сбыться мечтам детей от трех до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации: остались без попечения родителей, проходят лечение, имеют сложные диагнозы, проживают в неполных или малообеспеченных семьях. Всего на платформу акции пришло свыше 1 700 желаний", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Горожане уже осуществили мечту Димы из общественной организации "Жизнь с ФКУ", помогающей людям с фенилкетонурией. Мальчику четыре года. В подарок ребенок хотел получить машину с пультом управления.

Также сбылось желание и 12-летнего Артема из фонда "Добромама". Волшебник подарил ему музыкальную колонку. 11-летняя Катя из некоммерческой организации "Творческое развитие и культурный досуг населения" получила в качестве новогоднего подарка конструктор для создания мозаики из фотографий.

Даня из фонда "Мир в каждый дом" пожелал игрушечную парковку для машин с лифтом. Мальчик плохо ходит и говорит из-за остановки сердца после ожога.

У 11-летней Алисы, подопечной некоммерческой организации "Сильная опора", диагностирована умственная отсталость из-за того, что в 10 месяцев она переболела двусторонней пневмонией и отитом. Девочке нравится создавать картины, поэтому она загадала доску для рисования.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко исполнила желания детей из Санкт-Петербурга и Курска в рамках акции "Елка желаний". Она подарила конструктор 6-летнему Диме, который в будущем хочет стать строителем. Матвиенко похвалила мальчика за любовь к кропотливому труду. Кроме того, парламентарий отметила, что приобретаемый во время сборки сложных конструкций опыт будет помогать ему не только в школе, но и при выборе профессии.

