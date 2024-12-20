Сергей Собянин принял участие в традиционной акции "Елка желаний"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Мэр Москвы снял три открытки с дерева, установленного в Кремле.

Артем из Донецкой Народной Республики (ДНР) пожелал получить в качестве подарка караоке-систему, Глеб и Вероника из столицы – велосипед и конструктор соответственно.

"Мальчишки обычно мечтают о конструкторе, а тут девушка. Отлично. Хороший тренд. Желания обязательно сбудутся", – пообещал Собянин.

Открытки сделаны в виде новогодних шариков. Внутри написаны желания детей. В серебряных содержатся мечты детей с инвалидностью и ОВЗ. Синие – с желанием ребенка, проживающего в новых субъектах России, а красные – с желанием ребенка из семьи бойца СВО.

Ранее в новогодней акции принял участие Владимир Путин. Президент выбрал на специальной елке три открытки с пожеланиями детей. В одной из них было указано желание юной россиянки попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. На другой открытке школьница рассказала о своей мечте посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Еще одна девочка рассказала, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

Также шарик снял и глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он пообещал лично вручить подарок. Его получит Артем из Санкт-Петербурга, который загадал велосипед.

