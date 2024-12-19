В центре столицы открылась фотовыставка "Добрая елка" проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фотовыставка "Добрая елка" заработала в рамках масштабного проекта "Зима в Москве" на Чистопрудном бульваре. Ее героями стали подопечные некоммерческих организаций (НКО), принявшие участие в прошлогодней акции. Экспозиция будет открыта до 29 декабря, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москвичи вновь становятся настоящими волшебниками для детей и подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. С момента начала акции – с 2022 года – неравнодушные люди нашего города сделали счастливее более 2 500 подопечных московских НКО", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Акция уже осуществила мечту 10-летнего Миши, подопечного фонда "Почувствуй жизнь". Мальчик получил коньки. Также "Добрая елка" исполнила желание Ивана, который хотел укулеле. Шестилетний мальчик уже год учится играть на музыкальном инструменте.

Подопечная АНО "ВОЛНС" Василиса имеет импланты в обоих ушах. Девочка занимается гимнастикой и в подарок получила гимнастическую палочку с лентой.

В этом году по всей Москве установлены новогодние елки с шарами, на которых дети и подростки оставляют свои желания. Их можно встретить на фестивальных площадках "Московских сезонов", в парке "Зарядье", Центральном детском магазине на Лубянке, многофункциональном комплексе "Солнце Москвы", "Острове мечты", ЦУМе и в торговом центре "Охотный ряд".

Также их желания размещены на сайте акции. Любой желающий может зайти туда и снять шар с елки, после чего заполнить форму заявки на исполнение детской мечты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко снял шарик с мечтой ребенка в рамках акции "Елка желаний" на форуме "Мы вместе" и пообещал лично вручить подарок. Его получит Артем из Санкт-Петербурга, который загадал велосипед.

Кроме того, в новогодней акции принял участие Владимир Путин. Президент выбрал на специальной елке три открытки с пожеланиями детей. В одной из них было указано желание юной россиянки попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. На другой открытке школьница рассказала о своей мечте посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Еще одна девочка рассказала, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

