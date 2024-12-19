В РФ более 70% родителей делают все, чтобы их ребенок верил в Деда Мороза

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Более 73% российских родителей делают все, чтобы их ребенок верил в Деда Мороза. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра, в котором приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

Так, письма Деду Морозу "отправляют" 92% семей. Для отправки послания 32% родителей используют специализированные почтовые ящики, еще 31% – морозилку, остальные же "уносят" письма на почту или прячут их под подушку и за окно.

Что касается подарков, то 32% родителей нанимают профессионального Деда Мороза, чтобы он лично подарил подарки их детям, 49% кладут подарки под елку, пока дети спят, и потом инсценируют приход главного новогоднего волшебника, 26% готовят ответные письма от Деда Мороза. Средняя стоимость подарков варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, чаще всего (41%) родители дарят своим детям игрушки, конструкторы или настольные игры.

Также аналитики отметили, что важным для создания веры в Деда Мороза, по мнению родителей, является поход на елку. При этом камерным празднованиям отдают предпочтение 39% респондентов, 36% покупают билеты на крупные новогодние мероприятия, 14% респондентов обычно организовывают праздник во дворе, в школе или детском саду.

Ранее психолог семейного центра "Планета Семьи" Дептруда и соцзащиты населения Москвы Антон Симоченков рассказал, что часто подарки и мечты, которые обозначает ребенок в письме к Деду Морозу, указывают на его интересы, амбиции и ценности. Не меньшее значение имеет и то, как в послании описаны отношения детей с близкими, отметил эксперт. В частности, упоминания о семье, друзьях, воспитателях или учителях, как правило, показывают восприятие ребенком окружающих – теплое или, наоборот, тревожное.

