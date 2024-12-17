Социолог Даллакян: при подготовке к Новому году нужно снизить уровень стресса

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Во время подготовки к Новому году необходимо постараться снизить уровень стресса. Это важно в том числе, потому что нервозное состояние взрослых серьезно влияет на детей, рассказал в беседе с News.ru основатель Российского поведенческого департамента, эксперт по изучению массового и организационного поведения Арсен Даллакян.

По словам социолога, в предновогодний период гораздо чаще происходят ссоры и конфликты. Даллакян также обратил внимание, что повышенная тревога, депрессивное состояние и недовольство собой в это время года объясняются в том числе климатом и социокультурными особенностями, которые закладываются в психике с детства.

Так, если родители попытаются обмануть ребенка в вопросе существования Деда Мороза, это может стать настоящим разочарованием для ребенка. В связи с этим эксперт посоветовал сразу объяснять своим детям, что он является вымышленным персонажем, которого можно встретить только в стране фантазий.

Вместе с тем, по словам социолога, недопустимо манипулировать подарками. Если ребенок будет получать их только за хорошее поведение, то он может начать ждать "подарков судьбы" за правильные поступки и эта установка сохранится во взрослом возрасте. Такой взгляд на жизнь может стать причиной разочарований и склонности к девиантному поведению.

Кроме того, по мнению эксперта, не стоит ждать перемен вместе со сменой календаря и настраивать на такое же отношение ребенка. Это связано с тем, что постоянное движение вперед должно оставаться важнее итогов года.

"Приучать ребенка в три года верить в то, в чем он разуверится в семь, – не лучший способ помочь ему укрепить свою психику. Дети верят в чудеса по умолчанию и без Нового года. К счастью, чудес в мире множество и без выдумок родителей. Хотите, чтобы ребенок верил в чудеса? Познакомьте его с природой. Покажите ему видео с осьминогом: три сердца, синяя кровь, меняет цвета. Какой Дед Мороз так может?" – резюмировал Даллакян.

Однако вера в Деда Мороза является важной составляющей зимних праздников для детей. Уверенность в существовании новогоднего волшебника до семилетнего возраста является нормой, обратила внимание детский психолог Дарья Дугенцова.