Дед Мороз: взрослые в основном просят помощи с работой и ипотекой

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Главный Дед Мороз Москвы рассказал на пресс-конференции в парке "Кузьминки", что некоторые взрослые попросили его помочь закрыть ипотеку, найти работу и даже предоставить скидку на стройматериалы. Его слова передает ТАСС.

Как он утверждает, ему каждый день поступает около тысячи писем не только от детей, но и от взрослых. Главный Дед Мороз Москвы назвал просьбы взрослых сложными. Несмотря на это, волшебник заявил, что старается отвечать всем, кто оставляет обратный адрес.

Подытоживая, он направил всем гражданам лучи добра, света и удачи в делах, заявив, что наступающий, 2025 год станет удачным для россиян.

Почтовая кампания Деда Мороза началась в Москве 18 ноября. Все жители столицы смогут получить ответ на свои письма, опущенные в специальные ящики, которые появились в парках, культурных учреждениях и площадках, а также в торговых центрах.

За семь лет работы почтовое отделение в Московской резиденции Деда Мороза получило уже более миллиона писем от детей и взрослых из разных уголков мира. Наибольшее количество посланий поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Рязани, Пермского, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского края, Свердловской, Курской и Кемеровской областей. Также письма приходят из Белоруссии, Германии и Китая.

