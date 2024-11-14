Почта Деда Мороза откроется в Москве 18 ноября

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

В столице стартует почтовая кампания Деда Мороза, она начнет свою работу прямо в день рождения зимнего волшебника – 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза.

Она пройдет уже в седьмой раз, и в этом году в ней примут участие свыше 150 локаций по всей Москве и области. Все горожане смогут получить ответ на свои письма, опущенные в специальные почтовые ящики, которые появятся в парках, культурных учреждениях и площадках, а также в торговых центрах.

В этом году ящики впервые появятся на территории Московского зоопарка, парка "Зарядье", Музея космонавтики, в Москвариуме на ВДНХ, в культурном центре "ЗИЛ", в парке "Сказка", а также в благотворительном фонде помощи детям и их семьям "Добрый дом".

Кроме того, в кампании вновь примут участие присоединенные территории. Так, свои письма смогут отправить жители Донецка и Луганска, ящики поставят в образовательных и культурных центрах.

Помимо этого, второй год подряд акция затронет и аэропорт Шереметьево. В авиагавани будут установлены самые большие ящики в истории кампании. Они сделаны в индивидуальном дизайне, а их размер достигает более полутора метров. Ящики разместят в зонах вылета в терминалах B, C и D.

Забирать письма будут снеговики-почтовики. Их маршруты в том числе будут состоять из 34 парковых территорий в девяти округах столицы. Так, в ЦАО они пройдут по саду имени Баумана и "Эрмитажу", Парку Горького, "Музеону", паркам имени Н. Н. Прямикова, "Красная Пресня" и Таганском.

В СЗАО они посетят парки Митино и Северное Тушино, а также Серебряный бор. В САО маршрут почтовиков пройдет по паркам "Ходынское поле", "Ангарские пруды", "Дубки" и "Дружбы", а также по зоне отдыха "Левобережье".

В свою очередь, в СВАО почтовые ящики будут установлены в Лианозовском и Бабушкинском парке, усадьбе Алтуфьево и сквере по Олонецкому проезду. В ВАО – в парках "Сокольники", Измайловском и Перовском, а также в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" и усадьбе Измайлово.

Тем временем в ЮАО акция пройдет в парке имени Юрия Лужкова, а также музеях "Коломенское" и "Царицыно". В ЮЗАО – в усадьбе Воронцово, а в ЗАО – в парках "Фили", "Олимпийская деревня" и 50-летия Октября. Причем в ЮВАО почтовики пройдутся по парку "Кузьминки", усадьбе Люблино и самой Московской усадьбе Деда Мороза.

Кроме того, к проекту присоединятся Музей Победы на Поклонной горе, Государственный центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Останкинская телебашня, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, студия "Спокойной ночи малыши!" и другие партнеры. Ящики также будут установлены на территории крупнейшего колеса обозрения "Солнца Москвы" и Канатной дороге на Воробьевых горах.

При этом отправить письмо Деду Морозу можно будет и по электронной почте, перейдя по ссылке или принеся его в отделение Почты России.

Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их авторы получат приглашение в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке и лично встретятся с ним. В состязании смогут принять участие как дети и детские коллективы, так и взрослые. Оценка писем пройдет сразу по двум творческим номинациям. Конкурс продлится до 19 января, а уже 20-го числа письма пройдут предварительный отбор жюри.

Между тем в Московской усадьбе Деда Мороза на Изумрудной площади 16, 17, 23 и 24 ноября с 12:00 до 20:00 состоятся бесплатные праздничные мероприятия в честь дня рождения зимнего волшебника. Так, участники встретятся с персонажами сказок Аленушкой и Иванушкой.

Помимо этого, Кикимора организует традиционные русские игры, хороводы и конкурсы. Еще перед гостями выступят фольклорные ансамбли Москвы: "Карагод", "Матрена-арт" и "Княжий круг" и заслуженный коллектив народного творчества "Россия". Также в программе примут участие четыре Деда Мороза из ансамбля "Верные друзья", коллективы "DB бэнд", "Улица Мира", "Казаки России", "Зоя и девчата" и другие.

